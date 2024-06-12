İlkokul öğrencileri TOGÜ'yü ziyaret etti

Bitki Koruma Bölümü entomoloji laboratuvarını da ziyaret ederek böcekleri mikroskop altında yakından görme fırsatı bulan öğrenciler, Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan eşliğinde tarla bitkileri bölümüne ait doku kültürü laboratuvarını da gezdi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre İlkokulu öğrencilerinin sınıf öğretmenleri Filiz Canbay Konuk eşliğindeki ziyarette Şehit Ferhat Koç Konferans Salonu'nda Dekan Prof. Dr. Rüstem Cangi, fakülteleri hakkında bilgi verdi.

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