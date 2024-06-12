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        İlkokul öğrencileri TOGÜ'yü ziyaret etti

        Tokat'ta Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, Gaizosmanpaşa Üniveritesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:16 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:16
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        İlkokul öğrencileri TOGÜ'yü ziyaret etti
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        Tokat'ta Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, Gaizosmanpaşa Üniveritesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesini ziyaret etti.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre İlkokulu öğrencilerinin sınıf öğretmenleri Filiz Canbay Konuk eşliğindeki ziyarette Şehit Ferhat Koç Konferans Salonu'nda Dekan Prof. Dr. Rüstem Cangi, fakülteleri hakkında bilgi verdi.

        Ardından Doç. Dr. Turgut Atay tarafından öğrencilere hayvanlar tanıtıldı, böcekler hakkında bilgi aktarıldı.

        Bitki Koruma Bölümü entomoloji laboratuvarını da ziyaret ederek böcekleri mikroskop altında yakından görme fırsatı bulan öğrenciler, Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan eşliğinde tarla bitkileri bölümüne ait doku kültürü laboratuvarını da gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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