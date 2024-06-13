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        Tokat zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı

        Tokat Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde fiyat, hijyen, son tüketim tarihi ve ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:41 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:41
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        Tokat zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı
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        Tokat Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde fiyat, hijyen, son tüketim tarihi ve ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

        Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine devam ediyor.

        Belediye zabıta ekipleri gıda teknikerleri eşliğinde Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla gıda işletmeleri ve marketlerde fiyat, hijyen, son tüketim tarihi ve ruhsat denetimleri yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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