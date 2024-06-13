Tokat zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı

Belediye zabıta ekipleri gıda teknikerleri eşliğinde Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla gıda işletmeleri ve marketlerde fiyat, hijyen, son tüketim tarihi ve ruhsat denetimleri yapıldı.

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