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        Tokat'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle marketin camları kırıldı, 5 kişi yaralandı

        Tokat'ta bir marketin camları kuvvetli rüzgar nedeniyle kırıldı, parçaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 23:10 Güncelleme: 14.06.2024 - 23:10
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        Tokat'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle marketin camları kırıldı, 5 kişi yaralandı
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        Tokat'ta bir marketin camları kuvvetli rüzgar nedeniyle kırıldı, parçaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.

        Kentte akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, çatılardan kiremitler uçtu.

        Mahmutpaşa Mahallesi'nde bir zincir marketin camları da kuvvetli rüzgar nedeniyle patladı.

        Bu sırada içerde alışveriş yapan 3 kişi ile 2 çalışan, cam parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.

        Bir apartmanın çatısından uçan kiremit de bir kişinin koluna çarparak yaralanmasına neden oldu.

        Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Turhal ilçesinde de üzerine ağaç devrilen kişi, Turhal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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