Tokat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
S.A. (73) idaresindeki 60 AAU 370 plakalı otomobil, Kavaklıdere köyü mevkisinde tarlaya devrildi.
Kazada sürücü S.A. ile araçtaki H.K. (69) ve S.S. (19) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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