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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:43 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:43
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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        S.A. (73) idaresindeki 60 AAU 370 plakalı otomobil, Kavaklıdere köyü mevkisinde tarlaya devrildi.

        Kazada sürücü S.A. ile araçtaki H.K. (69) ve S.S. (19) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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