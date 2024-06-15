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        Tokat'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı

        Tokat'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:55 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:55
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        Tokat'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı
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        Tokat'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

        Hikmet K. idaresindeki 34 LAZ 696 plakalı minibüs, Erbaa-Niksar kara yolu Gürçeşme kavşağında, Burhan Ç. yönetimindeki 34 EB 0734 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 16 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erbaa ve Niksar ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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