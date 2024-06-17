Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Başçiftlik Belediye Mezbahanesinde kurban kesim hizmeti veriliyor

        Tokat'ın Başçiftlik İlçesinde 2021 yılında yapılan ve modern sistemlerle donatılan mezbahanede vatandaşlara kurban kesim hizmeti veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:21 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başçiftlik Belediye Mezbahanesinde kurban kesim hizmeti veriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat’ın Başçiftlik İlçesinde 2021 yılında yapılan ve modern sistemlerle donatılan mezbahanede vatandaşlara kurban kesim hizmeti veriliyor.

        Kesim, Kurban Bayramı öncesinde oluşturulan listeye göre gerçekleştiriliyor. Kurban sahipleri mezbahane yanında kurulan bekleme alanında sırasını bekleyebiliyor.

        Mezbahanede kurbanlık kesildikten sonra hisse sahiplerinin evlerine de bırakılabliyor.

        Belediye Başkanı Şaban Bolat, 2021 yılında Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) tarafından yapılan mezbahanenin bölgeye hizmet verdiği belirterek, "Mezbahane öncesinde Kurban Bayramlarında çevre kirliliği ve kötü koku oluşurken, mezbahanenin hizmete açılmasıyla bu sıkıntılardan da kurtulduk. Mezbahanemize canlı getirilen kurbanlıkları veteriner hekim kontrolünde kesim ve paylama işlemi yaparak hisse sahiplerinin evlerine kadar götürüyoruz. Vatandaşlarımız bu hizmetten oldukça memnun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!
        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!
        Bayramın ilk günü 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
        Bayramın ilk günü 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
        Polis memuru ailesini katletti!
        Polis memuru ailesini katletti!
        Yürek yakan olay! Denize düşen kızını kurtarmak istedi!
        Yürek yakan olay! Denize düşen kızını kurtarmak istedi!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Öncelik sağ bekte
        Öncelik sağ bekte
        Hac sırasında sıcak hava can aldı
        Hac sırasında sıcak hava can aldı
        Ameliyatın izlerini silme adına
        Ameliyatın izlerini silme adına
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Kontakt lensle yüzenlere "körlük" uyarısı!
        Kontakt lensle yüzenlere "körlük" uyarısı!
        Biden'ın hareketi kafaları karıştırdı
        Biden'ın hareketi kafaları karıştırdı
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"

        Benzer Haberler

        Tokat'ta üniversitenin "böcek müzesi"nde binden fazla tür bulunuyor
        Tokat'ta üniversitenin "böcek müzesi"nde binden fazla tür bulunuyor
        Husumetlileri ile karşılaşınca tabanca ile ateş açtı: 1 yaralı
        Husumetlileri ile karşılaşınca tabanca ile ateş açtı: 1 yaralı
        Tokat'ta acemi kasaplar hastanelere koştu
        Tokat'ta acemi kasaplar hastanelere koştu
        Tokat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 18 yaralı
        Tokat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 18 yaralı
        Kurban Bayramına doğru
        Kurban Bayramına doğru
        Almus Kaymakamı Çömen'den Kurban Bayramı tatilinde ilçeye davet
        Almus Kaymakamı Çömen'den Kurban Bayramı tatilinde ilçeye davet