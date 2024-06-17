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        Tokat'ta çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü

        Tokat'ın Pazar ilçesinde bir köyde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ekili arazide zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 12:27 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:27
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        Tokat'ta çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde bir köyde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ekili arazide zarar oluştu.

        İlçeye bağlı Tepeçaylı köyünde Elvan Tüter'e ait arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangına Pazar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında yaklaşık 6 dönüm buğday ekili arazide zarar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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