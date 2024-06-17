Tokat'ta çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü
Tokat'ın Pazar ilçesinde bir köyde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ekili arazide zarar oluştu.
Tokat'ın Pazar ilçesinde bir köyde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ekili arazide zarar oluştu.
İlçeye bağlı Tepeçaylı köyünde Elvan Tüter'e ait arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangına Pazar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında yaklaşık 6 dönüm buğday ekili arazide zarar meydana geldi.
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