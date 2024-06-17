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        Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 22:52 Güncelleme: 17.06.2024 - 22:52
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        Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        O.Ş. idaresindeki 60 EA 202 plakalı traktör, Beşören köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, sürücü yaralandı.

        Ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan O.Ş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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