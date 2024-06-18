Tokat'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Tokat'ın Pazar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Pazar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Yunus Emre Doğu (26) idaresindeki 60 AEJ 040 plakalı motosiklet, Kantar mevkisinde su kanalına düştü.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Doğu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
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