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        Tokat'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Tokat'ın Pazar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 11:09 Güncelleme: 18.06.2024 - 11:09
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        Tokat'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Yunus Emre Doğu (26) idaresindeki 60 AEJ 040 plakalı motosiklet, Kantar mevkisinde su kanalına düştü.

        İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Doğu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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