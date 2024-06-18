Tokat'ta otomobil park halindeki araca çarptı, 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde, otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Mustafa Eraslan (39) yönetimindeki 35 P 8738 plakalı otomobil, Başçiftlik-Niksar kara yolu İhsan Şen Bulvarı’nda yol kenarında park halindeki Mustafa Gümüştekin'e ait 41 ASL 394 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Aycan (33), çocukları Emirhan (10) ve Kemal Sefa Eraslan (14) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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