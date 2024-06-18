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        Tokat'ta otomobil park halindeki araca çarptı, 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 14:52 Güncelleme: 18.06.2024 - 14:58
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        Tokat'ta otomobil park halindeki araca çarptı, 4 kişi yaralandı
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        Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde, otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Mustafa Eraslan (39) yönetimindeki 35 P 8738 plakalı otomobil, Başçiftlik-Niksar kara yolu İhsan Şen Bulvarı’nda yol kenarında park halindeki Mustafa Gümüştekin'e ait 41 ASL 394 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Aycan (33), çocukları Emirhan (10) ve Kemal Sefa Eraslan (14) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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