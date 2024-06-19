Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Tokat'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 17:23 Güncelleme: 19.06.2024 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        İ.Y. idaresindeki 34 GAD 175 plakalı otomobil, Yeşilyurt-Sulusaray kara yolu Çırdak Mahallesi'nde bahçe duvarına çarptı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan N.A. yaralandı. Yaralılar, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İ.S. (56) yönetimindeki 46 AEM 634 plakalı otomobil ise Tokat-Turhal kara yolu Çaylı köyü mevkisinde bariyere çarptı.

        Kazada araçta bulunan M.E.P. (11) yaralandı. Yaralı, Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Motosikletliyi 6 yerinden bıçakladı! İki ay sonra serbest kaldı
        Motosikletliyi 6 yerinden bıçakladı! İki ay sonra serbest kaldı
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta otomobil park halindeki araca çarptı, 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta otomobil park halindeki araca çarptı, 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Tokat'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Tokat'ta çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü
        Tokat'ta çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü
        Başçiftlik Belediye Mezbahanesinde kurban kesim hizmeti veriliyor
        Başçiftlik Belediye Mezbahanesinde kurban kesim hizmeti veriliyor
        Tokat'ta üniversitenin "böcek müzesi"nde binden fazla tür bulunuyor
        Tokat'ta üniversitenin "böcek müzesi"nde binden fazla tür bulunuyor