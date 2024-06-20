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        Tokat'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 22:13 Güncelleme: 20.06.2024 - 22:13
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        Tokat'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        A.A. (49) idaresindeki 20 AZV 19 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Omcalık Sokak'ta A.B.G. (24) yönetimindeki 60 ACF 602 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, otomobillerde bulunan Ö.U. (22), İ.D.A. (24) ve S.Y. (71) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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