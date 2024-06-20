Tokat'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
A.A. (49) idaresindeki 20 AZV 19 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Omcalık Sokak'ta A.B.G. (24) yönetimindeki 60 ACF 602 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobillerde bulunan Ö.U. (22), İ.D.A. (24) ve S.Y. (71) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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