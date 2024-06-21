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        Tokat'ta silahla vurulan kişi öldü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 14:07 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:07
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        Tokat'ta silahla vurulan kişi öldü
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Bir eğlence mekanında ismi öğrenilemeyen bir müşteri, hesap gelince yanında parasının olmadığını söyledi.

        Bunun üzerine müşteri ile iş yeri sahibi Soner Dirim, bir araçla il merkezine bağlı Döllük köyüne gitti.

        Burada Dirim'e tabancayla ateş eden zanlı, kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Dirim'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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