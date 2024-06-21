Tokat'ta silahla vurulan kişi öldü

Burada Dirim'e tabancayla ateş eden zanlı, kaçtı.

Bunun üzerine müşteri ile iş yeri sahibi Soner Dirim, bir araçla il merkezine bağlı Döllük köyüne gitti.

Bir eğlence mekanında ismi öğrenilemeyen bir müşteri, hesap gelince yanında parasının olmadığını söyledi.

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