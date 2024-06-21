Tokat'ta silahla vurulan kişi öldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Bir eğlence mekanında ismi öğrenilemeyen bir müşteri, hesap gelince yanında parasının olmadığını söyledi.
Bunun üzerine müşteri ile iş yeri sahibi Soner Dirim, bir araçla il merkezine bağlı Döllük köyüne gitti.
Burada Dirim'e tabancayla ateş eden zanlı, kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Dirim'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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