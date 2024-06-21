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        Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 18:52 Güncelleme: 21.06.2024 - 18:52
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        Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Suriye uyruklu Muaz E. idaresindeki 42 AKL 245 plakalı otomobil, Pazar-Zile kara yolu Ovayurt köyü yakınlarında bariyerlere çarptı.

        Kazada, otomobilde bulunan Uveys E, Ali O. ve Ömer O. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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