Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Suriye uyruklu Muaz E. idaresindeki 42 AKL 245 plakalı otomobil, Pazar-Zile kara yolu Ovayurt köyü yakınlarında bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Uveys E, Ali O. ve Ömer O. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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