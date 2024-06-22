Tokat'ta dron alan çiftçi kendisinin ve diğer çiftçilerin ekili alanlarını ilaçlıyor

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde ilaçlama dronu alan bir çiftçi, hem kendisinin hem de diğer çiftçilerin ekili alanlarında ilaçlama yapıyor.

İlçede çiftçilik yapan Atilla Yılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 40 yıldır çiftçilikle uğraştıklarını söyledi.

Haşerelerin ekinlere zarar verdiğini belirten Yılmaz, "İlaçlama için dron aldık. Hem kendimizin hem de diğer çiftçilerimizin arazilerini ilaçlamak için dronla çalışma başlattık." dedi.

Yılmaz, "Traktörle ilaçlamada hububatın çiğnenmesinden, traktörün tekerinin iz yapmasından ürün kaybı oluyordu. Dronla yaptığımızda hem zamandan kazandık hem de ürünlerimize zarar vermemiş olduk. Dronla ilaçlama faydalı oldu. Dronla büyük arazilerde günde yaklaşık 800 dönüm, küçük arazilerde 400 dönümü ilaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.