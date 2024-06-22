Tokat'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Tokat'ın Almus ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Almus ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Şükrü Zengin idaresindeki 60 T 4005 plakalı hafif ticari araç, Esentepe Mahallesi Emniyet Amirliği yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan yaya çarptı.
Üzerinden kimlik çıkmayan yaya, kaza yerinde hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazada ölen kişinin kimliği belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
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