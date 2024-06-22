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        Tokat'ta iki otomobilde çıkan yangında hasar oluştu

        Tokatın Niksar ilçesinde iki otomobilde çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 23:43 Güncelleme: 22.06.2024 - 23:43
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        Tokat'ta iki otomobilde çıkan yangında hasar oluştu
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        Tokatın Niksar ilçesinde iki otomobilde çıkan yangında hasar oluştu.

        Fatih Mahallesi sanayi sitesinde bir iş yerinde U.B'ye ait 06 BCV 81 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın D.K'ya ait 55 ADY 906 plakalı otomobile de sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda söndürülen yangında, otomobillerde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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