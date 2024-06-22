Tokat'ta iki otomobilde çıkan yangında hasar oluştu

Fatih Mahallesi sanayi sitesinde bir iş yerinde U.B'ye ait 06 BCV 81 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın D.K'ya ait 55 ADY 906 plakalı otomobile de sıçradı.

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