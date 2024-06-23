Tokat'ta markette tartışan kadınlar birbirinden şikayetçi oldu

Olayın ardından S.H. ve B.C. polis merkezine giderek birbirinden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Yeşilırmak Mahalllesi’nde bulunan zincir markete gelen S.H. (21), market çalışanı B.C. (26) ile tartışmaya başladı.

Tokat'ta bir markette tartışan kadınlar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

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