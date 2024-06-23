Tokat'ta markette tartışan kadınlar birbirinden şikayetçi oldu
Tokat'ta bir markette tartışan kadınlar, birbirlerinden şikayetçi oldu.
Tokat'ta bir markette tartışan kadınlar, birbirlerinden şikayetçi oldu.
Alınan bilgiye göre, Yeşilırmak Mahalllesi’nde bulunan zincir markete gelen S.H. (21), market çalışanı B.C. (26) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.H, B.C'yi darbetti.
Olayın ardından S.H. ve B.C. polis merkezine giderek birbirinden şikayetçi oldu.
Polis merkezinde ifadeleri alınan iki kadın, serbest bırakıldı.
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