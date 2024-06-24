Tokat'ta Ballıca Mağarası'nı bayram tatilinde 22 bin 900 kişi gezdi

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ballıca Mağarası'nı Kurban Bayramı tatili döneminde 22 bin 900 kişi ziyaret etti.

İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Ballıca köyünde 1085 rakımlı tepede bulunan mağarada, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler bulunuyor.

Büyük bölümü henüz keşfedilmemiş olan ve 8 galerisi ziyarete açık bulunan mağara, ortalama 18 derece sıcaklığa ve yüzde 54 nem oranına sahip.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2019'da giren Ballıca Mağarası'nda, Tokat Valiliği ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde, "Akdağ Zirvesinden Kazova'ya Kırsal Turizm Rotası Projesi" kapsamında 2021'de çevre düzenlenme çalışmaları yapılmıştı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, yapılan çevre düzenleme çalışmalarının ardından mağaranın 2 yıl önce tekrar ziyarete açıldığını söyledi. Ballıca Mağarası'na yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini vurgulayan Hatipoğlu, "Astım ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklara iyi gelen bir mağara. Tokat genelinde en önemli turizm destinasyonumuzun başında geliyor. Ballıca Mağaramızı 9 günlük bayram tatili sürecinde 22 bin 900 kişi ziyaret etti. Ramazan Bayramı döneminde ise 16 bin 200 kişi gezmişti." dedi.