Tokat'ta üniversitede tescilli yeni patates türleri geliştirmek için çalışma yürütülüyor

EKBER TÜRKOĞLU - Daha önce yürütülen çalışmalarla iki patates çeşidi tescillenen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünce, yeni ve kaliteli türlerin geliştirilmesi amacıyla çalışma gerçekleştiriliyor.

TOGÜ'de yürütülen çalışmalarda laboratuvar ortamında yetiştirilen yeni patates türleri, belirli aşamaları geçtikten sonra sera ortamına alınıyor.

Yapılan çalışmaların 2 ila 4 yıl arasında tamamlanmasıyla yeni türlerin tescillenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne başvurulması hedefleniyor.

Başvuru aşamasından 1 yıl kadar önce tohumlar laboratuvar ortamında yetiştiriliyor, son aşamada da türe isim verilip tescil başvurusu yapılıyor. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan, AA muhabirine, fakültelerindeki laboratuvarda doku kültürünü kullanarak patates türlerinin ıslahıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi. Doku kültürüyle hastalıklardan ari ve iklim şartlarına daha dayanıklı patates çeşitleri yetiştirdiklerini belirten Karan, "Daha çok meristem kültürü dediğimiz yöntem sayesinde yurt dışından getirilen elit, süper elit gibi tohumluk kademelerini yetiştirebiliyoruz. Halihazırda fakültemiz adına tescil edilmiş, ıslahçısı olduğumuz iki yerli patates çeşidimiz bulunmakta. Bunların tohumluk üretimlerini de bu laboratuvarda yapmaktayız." dedi.

Meristem kültüründen mini yumrular elde edebildiklerini dile getiren Karan, şöyle devam etti: "Elit, süper elit gibi kademeleri laboratuvarımızda ve sera altyapımızda gerek konvensiyonel olarak gerekse topraksız şartlarda yetiştirebiliyoruz. Yine milli çeşit adayı olan ileri ıslah hatlarımız var. Bunların da tohumluklarını yenilemek suretiyle çalışmalarımız devam etmektedir. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız, verim ve kalite özellikleri bakımından üstün, hastalıklara dayanıklılığı bulunan, ülkemizde yetiştirilen ticari tescilli çeşitlere üstünlük gösteren çeşit adaylarımızın tohumluklarını yenilemekteyiz."