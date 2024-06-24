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        Tokat'ta üniversitede tescilli yeni patates türleri geliştirmek için çalışma yürütülüyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Daha önce yürütülen çalışmalarla iki patates çeşidi tescillenen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünce, yeni ve kaliteli türlerin geliştirilmesi amacıyla çalışma gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 11:39 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:39
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        Tokat'ta üniversitede tescilli yeni patates türleri geliştirmek için çalışma yürütülüyor
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        EKBER TÜRKOĞLU - Daha önce yürütülen çalışmalarla iki patates çeşidi tescillenen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünce, yeni ve kaliteli türlerin geliştirilmesi amacıyla çalışma gerçekleştiriliyor.

        TOGÜ'de yürütülen çalışmalarda laboratuvar ortamında yetiştirilen yeni patates türleri, belirli aşamaları geçtikten sonra sera ortamına alınıyor.

        Yapılan çalışmaların 2 ila 4 yıl arasında tamamlanmasıyla yeni türlerin tescillenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne başvurulması hedefleniyor.

        Başvuru aşamasından 1 yıl kadar önce tohumlar laboratuvar ortamında yetiştiriliyor, son aşamada da türe isim verilip tescil başvurusu yapılıyor.

        Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan, AA muhabirine, fakültelerindeki laboratuvarda doku kültürünü kullanarak patates türlerinin ıslahıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Doku kültürüyle hastalıklardan ari ve iklim şartlarına daha dayanıklı patates çeşitleri yetiştirdiklerini belirten Karan, "Daha çok meristem kültürü dediğimiz yöntem sayesinde yurt dışından getirilen elit, süper elit gibi tohumluk kademelerini yetiştirebiliyoruz. Halihazırda fakültemiz adına tescil edilmiş, ıslahçısı olduğumuz iki yerli patates çeşidimiz bulunmakta. Bunların tohumluk üretimlerini de bu laboratuvarda yapmaktayız." dedi.

        Meristem kültüründen mini yumrular elde edebildiklerini dile getiren Karan, şöyle devam etti:

        "Elit, süper elit gibi kademeleri laboratuvarımızda ve sera altyapımızda gerek konvensiyonel olarak gerekse topraksız şartlarda yetiştirebiliyoruz. Yine milli çeşit adayı olan ileri ıslah hatlarımız var. Bunların da tohumluklarını yenilemek suretiyle çalışmalarımız devam etmektedir. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız, verim ve kalite özellikleri bakımından üstün, hastalıklara dayanıklılığı bulunan, ülkemizde yetiştirilen ticari tescilli çeşitlere üstünlük gösteren çeşit adaylarımızın tohumluklarını yenilemekteyiz."

        Karan, Ziraat Fakültesi adına tescilli "Başçiftlik beyazı" ve "Güngörbey" adında iki patates çeşitleri bulunduğunu vurgulayarak, "Tarlada yaptığımız seleksiyon ıslahı çalışması, buradaki doku, meristem kültürü destekli tohumluklarını yenileyerek çalıştığımız, ileri ıslah hatlarıyla verim ve kalite olarak önde olanları, ümitvar dediklerimizi değerlendirerek önümüzdeki yıllarda 5-6 patates çeşit adayıyla Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne milli çeşit başvurusu yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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