TOGÜ'de bayramlaşma programı düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademik ve idari personelle bayramlaştı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yılmaz, geçmiş Kurban Bayramı dolayısıyla TOGÜ Sosyal Tesisleri'nde akademik ve idari personelle bir araya geldi.

Yılmaz, personelin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Bayramlaşmaya rektör yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri ve Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, rektör danışmanları Doç. Dr. Yusuf Temür ve Dr. Öğr. Üyesi Şahin Sözen, Genel Sekreter Doç. Dr. Muhittin Demiray, dekanlar ve üniversitede görevli personel katıldı.