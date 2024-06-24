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        Tokat'taki cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

        Tokat'ta, bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:14 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:14
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        Tokat'taki cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
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        Tokat'ta, bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kent merkezine bağlı Döllük köyünde Soner Dirim'i tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan Nurettin E, jandarma ve polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Niksar ilçesinde yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Niksar ilçesinde 21 Haziran'da Dirim'e ait eğlence mekanına giden Nurettin E, hesap gelince yanında parasının olmadığını söylemişti. Bunun üzerine araçla gittikleri merkeze bağlı Döllük köyünde Nurettin E, Dirim'i tabancayla vurarak öldürüp kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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