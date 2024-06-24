Tokat'ta istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
F.D. (42) yönetimindeki 06 CYY 803 plakalı otomobil, Reşadiye-Niksar kara yolu Mutluca köyü yakınlarında istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan iki çocuk yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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