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        Tokat'ta istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:20 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:20
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        Tokat'ta istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        F.D. (42) yönetimindeki 06 CYY 803 plakalı otomobil, Reşadiye-Niksar kara yolu Mutluca köyü yakınlarında istinat duvarına çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan iki çocuk yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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