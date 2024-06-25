Tokat'ta parkta oynayan çocuk, omzuna isabet eden yorgun mermiyle yaralandı
Tokat'ta parkta futbol oynayan çocuk, yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.
Tokat'ta parkta futbol oynayan çocuk, yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.
Büyük Beybağı Mahallesi Fatih Camisi arkasındaki parkta arkadaşlarıyla futbol oynayan 10 yaşındaki Kaan Altıntaş, omzuna bir cisim isabet etmesi sonucu yere yığıldı.
Ailesi tarafından Tokat Devlet Hastanesine götürülen küçük çocuğun muayenesinde, omzuna yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.
Büyük Beybağı Mahallesi Muhtarı Abullah Kasapoğlu, gazetecilere, çocuklar oyun oynarken Kaan'ın omzunda sıcaklık hissedip yere düştüğünü belirterek, "Ailesiyle devlet hastanesi aciline geliyorlar. Burada da çocuğun omzunda yorgun mermi olduğu tespit ediliyor. Polislerimiz yorgun mermi ile çalışma yapıyor. Çocuğumuz ameliyata alınacak. Sağlık durumu iyi." ifadelerini kullandı.
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