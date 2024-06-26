Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Tokat Valisi Hatipoğlu'na ziyaret
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti.
Çetin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Hatipoğlu ile görüştü.
Hatipoğlu, ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade etti.
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