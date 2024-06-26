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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Tokat Valisi Hatipoğlu'na ziyaret

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:29 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:29
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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Tokat Valisi Hatipoğlu'na ziyaret
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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti.

        Çetin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Hatipoğlu ile görüştü.

        Hatipoğlu, ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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