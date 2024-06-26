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        Tokat'ta 5 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

        Tokat'ta 5 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 14:12 Güncelleme: 26.06.2024 - 14:12
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        Tokat'ta 5 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
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        Tokat'ta 5 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor.

        Kentte son bir haftada vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 5 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

        KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Bu yıl 1 Ocak-26 Haziran tarihlerinde ise vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servise 450 kişi başvurdu.

        Hastalık tanısı konulan ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde tedavi edilenlerden 31'i taburcu edildi, 4 hasta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, 5 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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