Tokat'ta 5 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Hastalık tanısı konulan ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde tedavi edilenlerden 31'i taburcu edildi, 4 hasta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, 5 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.

Bu yıl 1 Ocak-26 Haziran tarihlerinde ise vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servise 450 kişi başvurdu.

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