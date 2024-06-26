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        Tokat'ta baz istasyonu trafosunda çıkan yangın hasara neden oldu

        Tokat'ta baz istasyonu trafosunda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 20:18 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:18
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        Tokat'ta baz istasyonu trafosunda çıkan yangın hasara neden oldu
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        Tokat'ta baz istasyonu trafosunda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Tokat-Turhal kara yolu eski havalimanı kavşağında bulunan baz istasyonu trafosunda yangın çıktı.

        Trafodan alev çıktığını görenlerin ihbarı üzerine yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında trafoda hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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