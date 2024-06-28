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        Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:06 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:06
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        Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Harmancık Mezarlığı yakılarındaki otluk alanda yangın çıktı.

        Alevleri görevler, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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