Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Harmancık Mezarlığı yakılarındaki otluk alanda yangın çıktı.
Alevleri görevler, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
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