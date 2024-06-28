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        Pazar'da 120 üreticiye yüzde 50 devlet katkılı yağlık ayçiçeği tohumu verildi

        Tokat'ın Pazar ilçesinde 120 üreticiye yüzde 50 devlet katkılı yağlık ayçiçeği tohumu verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:53 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:53
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        Pazar'da 120 üreticiye yüzde 50 devlet katkılı yağlık ayçiçeği tohumu verildi
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde 120 üreticiye yüzde 50 devlet katkılı yağlık ayçiçeği tohumu verildiği bildirildi.

        Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında ilçede yağlık ayçiçeği üretimi yapılıyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, yaptığı açıklamada, tarım ailesi olarak üreticileri destekleyerek ekim gerçekleştirildiğini söyledi.

        Ayçiçeklerinin bal arılarının misafir ettiği güneşe bakan yüzleri ile kendilerini sevindirdiğini anlatan Kapar, "2024 yılı içerisinde 120 üreticimize yüzde 50 devlet katkılı yağlık ayçiçeği tohumu verildi. Teknik personel tarafından fenolojik gözlemleri yapılmaya devam ediliyor. Pazar tarımının gelişiminde üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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