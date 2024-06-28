Tokat'ta devrilen traktördeki 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı
Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı.
Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı.
Merkeze bağlı Semerci köyünde D.E.K. (10), bahçede bulunan 60 EZ 388 plakalı traktörün üzerinde oynadığı sırada araç aniden hareket etti.
Yaklaşık 3 metre yükseklikte bulunan bahçe duvarından yola düşerek devrilen traktördeki D.E.K. olay yerinde hayatını kaybetti, Y.K. (14) yaralandı.
Yaralı çocuk, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.