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        Tokat'ta buğday tarlasında çıkan yangın zarara yol açtı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 16:52 Güncelleme: 29.06.2024 - 16:52
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        Tokat'ta buğday tarlasında çıkan yangın zarara yol açtı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Çaylı köyü yakınlarında bir işletmeye ait buğday ekili arazide yangın çıktı.

        İhbar üzerine Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Vatandaşların da yardımıyla alevler söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 10 dönüm ekili arazi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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