Tokat'ta buğday tarlasında çıkan yangın zarara yol açtı
Tokat'ın Turhal ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın söndürüldü.
Tokat'ın Turhal ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Çaylı köyü yakınlarında bir işletmeye ait buğday ekili arazide yangın çıktı.
İhbar üzerine Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Vatandaşların da yardımıyla alevler söndürüldü.
Yangında yaklaşık 10 dönüm ekili arazi zarar gördü.
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