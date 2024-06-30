Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Nesrin Baş'ın yeni hedefi olimpiyat madalyası

EKBER TÜRKOĞLU - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 62 kiloda katılacak milli güreşçi Nesrin Baş, kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Bugüne kadar katıldığı turnuvalarda 2 dünya, 3 Avrupa, 1 de Balkan şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 madalya kazanan Nesrin Baş, Paris 2024 öncesi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Nesrin Baş AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarını sıkı şekilde sürdürdüğünü belirterek, "Hedefim Paris'te yapılacak olimpiyatlarda altın madalya almak, İstiklal Marşı'mızı olimpiyat şampiyonu olarak okutmak. Rektörümüzü ve hocalarımızı ziyaret ederek olimpiyatlardan önce hayır dualarını aldım çünkü duaya çok ihtiyacımız var." dedi.

Güreşin erkek sporu olarak bilindiğini belirten milli sporcu, şöyle devam etti: "Kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yok. Güreşe başladığımda ilk zamanlar çok tepki aldım. 'Kadından güreşçi mi olur, kadın spor mu yapar?' dediler. Bu ön yargıları başarılarımla sildiğimi düşünüyorum. İlk zamanlarda bana destek olunmadı. Gizli gizli güreş antrenmanlarıma gittim. Çok şükür, çok güzel ivme kazandım. Tokat'tan Ankara Elmadağ'daki kampımıza gideceğim. Orada 10 günlük kampımız var. 4 günlük ara, sonra olimpiyat kampımız olacak. Olimpiyata hazırlık için kampımıza devam edeceğiz."