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        Tokat'ta çıkan yangında bir itfaiyeci yaralandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan ev ve depo yangınında bir itfaiyeci yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:13 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:13
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        Tokat'ta çıkan yangında bir itfaiyeci yaralandı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan ev ve depo yangınında bir itfaiyeci yaralandı.

        Yeniköy'de Fatih Özkan'a ait evde ve yanında bulunan depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangına Zile Belediyesi ekipleri müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında itfaiyeci Mustafa Aktuz hafif yaralandı.

        Yangında ev ile depo kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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