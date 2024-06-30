Tokat'ta çıkan yangında bir itfaiyeci yaralandı
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan ev ve depo yangınında bir itfaiyeci yaralandı.
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan ev ve depo yangınında bir itfaiyeci yaralandı.
Yeniköy'de Fatih Özkan'a ait evde ve yanında bulunan depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına Zile Belediyesi ekipleri müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında itfaiyeci Mustafa Aktuz hafif yaralandı.
Yangında ev ile depo kullanılamaz hale geldi.
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