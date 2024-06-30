Tokat'ta çıkan yangında bir itfaiyeci yaralandı

Yeniköy'de Fatih Özkan'a ait evde ve yanında bulunan depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan ev ve depo yangınında bir itfaiyeci yaralandı.

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