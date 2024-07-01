Tokat'ta öğrencilere öğretilen dilli kavalın geleceğe taşınması amaçlanıyor

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Blok Flütten Dilli Kavala Projesi" kapsamında öğrenciler, dilli kaval çalmayı öğreniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından geliştirilen ve Tokat Valiliği işbirliğiyle uygulamaya konulan proje, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunda iki hafta önce pilot olarak hayata geçirildi.

Bu kapsamda okulda kaval çalmayı öğrenmek isteyen 25 öğrenci ile bir sınıf oluşturularak, Yağıbasan Medresesi'nde temel müzik eğitimi ve dilli kaval kursu verilmeye başlandı.

Flüt yerine hem sağlık açısından daha iyi hem Türk geleneklerine uygun ve Türk musikisinin seslerini çıkarabilen bir enstrümanı kullanmak istediklerine işaret eden Kır, "Bunu bütün Türkiye'ye teklif edeceğiz. Çok da ilgi görmeye başladı. Sadece Tokat'ta değil, diğer illerde de bu projenin uygulanmasını bekliyoruz." dedi.

Yaşar Güç ise Blok Flütten Dilli Kavala Projesi'nin dilli kavalın geleceği açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Kavalın insanlık tarihi kadar eski olduğunu, Orta Asya'dan, Ural Dağları'ndan çıktığının bilindiğini dile getiren Güç, "Orta Asya'dan göçle Anadolu'ya ve dünyaya yayıldığı bilinmekte. Günümüzde çoban elinde görüldüğü için 'çoban sazı' olarak biliniyor ama kaval, halk müziğimizin bir renk sazı. Gittikçe yok olmaya başladı. O yüzden bu proje çok önemli. Kavalımızı yaşatma adına çok değerli bir proje olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.