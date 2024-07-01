Tokat'ta, kentsel dönüşümle ilgili toplantı yapıldı

Tokat'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen'in katılımıyla kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Tokat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye binasında gerçekleştirilen toplantıya Gürgen'in yanı sıra Vali Numan Hatipoğu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Gedaş Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı katıldı.

Toplantı sonrasında şehrin tarihi ve kültürel alanlarıyla Kaledibi bölgesinde incelemede bulunan Gürgen, kentsel dönüşüm için gerekli her türlü desteğin bakanlık tarafından verileceğini belirtti.