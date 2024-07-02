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        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı

        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 09:57 Güncelleme: 02.07.2024 - 09:57
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        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı
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        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen 17 adrese operasyon planlandı.

        İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, öncesinde operasyona katılacak polislere başarı dileyerek, can güvenliklerine dikkat etmelerini istedi.

        Ardından 130 polisin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 16 zanlı gözaltına alındı.

        Şüpheliler, Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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