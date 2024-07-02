Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Almus Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

        Almus Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin genel kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:59 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almus Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almus Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin genel kurulu gerçekleştirildi.

        Kaymakam Emre Çömen başkanlığında Almus Fatıma Tüz Zehra Külliyesi konferans salonunda yapılan toplantıda, köy iken yeniden belde statüsünü kazanan Bağtaşı ve Cihet'in birlik üyeliğinden çıkarılması ve tüzük değişikliği oy birliğiyle kabul edildi.

        Toplantıda, Kaymakam Çömen, ilçede KÖYDES Projesi kapsamında yapılacak işler hakkında bilgi verdi.

        Köy muhtarlarının ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Çömen, taleplerin karşılanması için ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

        +2

        Tüm ifadeler:

        11

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı

        Benzer Haberler

        Tokat'ta sahipsiz hayvanlar için merkez kuruluyor; 120 bin metrekarelik ala...
        Tokat'ta sahipsiz hayvanlar için merkez kuruluyor; 120 bin metrekarelik ala...
        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı
        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı
        LGS birincilerinden Tokatlı Özdemir, başarısını istikrarlı çalışmasına borç...
        LGS birincilerinden Tokatlı Özdemir, başarısını istikrarlı çalışmasına borç...
        Tokat'ta, kentsel dönüşümle ilgili toplantı yapıldı
        Tokat'ta, kentsel dönüşümle ilgili toplantı yapıldı
        Tokat'ta öğrencilere öğretilen dilli kavalın geleceğe taşınması amaçlanıyor
        Tokat'ta öğrencilere öğretilen dilli kavalın geleceğe taşınması amaçlanıyor
        Geleneksel Ahi Pehlivan Büyük Karakucak Güreşleri, Niksar'da gerçekleştiril...
        Geleneksel Ahi Pehlivan Büyük Karakucak Güreşleri, Niksar'da gerçekleştiril...