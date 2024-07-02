Almus Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Almus Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin genel kurulu gerçekleştirildi.

Kaymakam Emre Çömen başkanlığında Almus Fatıma Tüz Zehra Külliyesi konferans salonunda yapılan toplantıda, köy iken yeniden belde statüsünü kazanan Bağtaşı ve Cihet'in birlik üyeliğinden çıkarılması ve tüzük değişikliği oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, Kaymakam Çömen, ilçede KÖYDES Projesi kapsamında yapılacak işler hakkında bilgi verdi.

Köy muhtarlarının ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Çömen, taleplerin karşılanması için ilgili kurum amirlerine talimat verdi.