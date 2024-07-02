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        Tokat'ta epilepsi hastası, ulaşım güçlüğü nedeniyle evinden ambulans helikopterle alındı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, engebeli arazi nedeniyle kara yoluyla alınamayan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:55 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:55
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        Tokat'ta epilepsi hastası, ulaşım güçlüğü nedeniyle evinden ambulans helikopterle alındı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, engebeli arazi nedeniyle kara yoluyla alınamayan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Alınan bilgiye göre, 112 Çağrı Merkezi'ne Alan köyü Erikçayırı mevkisindeki dağlık alanda Osman Sırtıkara'nın (52) epilepsi nöbeti geçirdiği yönünde ihbar geldi.

        Bunun üzerine Tokat Ambulans Servisi Başhekimliğince bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, arazinin engebeli olması nedeniyle Sırtıkara'nın yanına, son birkaç kilometreyi yürüyerek ulaşabildi.

        Sırtıkara, bölgede ilk müdahalenin yapılmasının ardından gönderilen ambulans helikopterle alınarak Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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