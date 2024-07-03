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        Tokat Kent Konseyi Başkanlığına Selim Çakar seçildi

        Tokat Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Selim Çakar getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:03 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:05
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        Tokat Kent Konseyi Başkanlığına Selim Çakar seçildi
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        Tokat Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Selim Çakar getirildi.

        Tokat Kent Konseyi Genel Kurulu, sivil toplum örgütü, meslek kuruluşu, kamu kurumları ve derneklerin tayin ettiği delegelerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 15 yıldır Tokat Kent Konseyi Başkanı olarak görev yapan Abdullah Gürbüz'ün tekrar aday olmadığı seçimde başkanlığa, Selim Çakar seçildi.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, kent konseyinin çalışmalarını önemsediğini, konseyden gelen tekliflerin değerlendirildiğini söyledi.

        Kent konseyinin içinde pek çok kurum ve sivil toplum örgütü bulunduğunu anlatan Yazıcıoğlu, "Bunlar, kent için neler yapılması gerektiğine dair çözüm önerileri üretiyor. Belediye, bu çözüm önerilerini alacak, değerlendirecek, istişare edecek ve sonunda bunu Tokat'ımız için uygulamaya koyacak. Bu, benim için çok önemli." dedi.

        Çakar ise kent konseylerinin yerel bazda en büyük sivil toplum kuruluşu olduğuna işaret ederek, "Çünkü içinde belediye, valilik, sivil toplum örgütleri ve halk var. Amacımız, ben ve yürütme kurulundaki arkadaşlarımızla bu kentin isteklerini, beklentilerini belediye ekibiyle çözüme ulaştırmaya çalışmak." ifadelerini kullandı.

        Gürbüz de kent konseylerinin istişare kültürünün bir yansıması olduğunu kaydetti.

        Genel kurul, kent konseyinde önceki dönem görev yapanlara teşekkür belgesi verilmesiyle son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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