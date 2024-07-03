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        Tokat'ta yuvasından düşen leylek yavrusu itfaiye tarafından yerine konuldu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde yuvasından düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 16:53 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:54
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        Tokat'ta yuvasından düşen leylek yavrusu itfaiye tarafından yerine konuldu
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde yuvasından düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine konuldu.

        Mahmudiye Merkez Camisi'nin kubbesinden leylek yavrusunun düştüğünü gören muhtar Murat Demir, Niksar Belediyesini arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, caminin kubbesine çıkarak yavruyu düştüğü yerden aldı.

        Yavru, sağlık kontrolünün ardından yeniden yuvasına konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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