Tokat'ta yuvasından düşen leylek yavrusu itfaiye tarafından yerine konuldu
Tokat'ın Niksar ilçesinde yuvasından düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine konuldu.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yuvasından düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine konuldu.
Mahmudiye Merkez Camisi'nin kubbesinden leylek yavrusunun düştüğünü gören muhtar Murat Demir, Niksar Belediyesini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, caminin kubbesine çıkarak yavruyu düştüğü yerden aldı.
Yavru, sağlık kontrolünün ardından yeniden yuvasına konuldu.
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