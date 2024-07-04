Tokat'ta çarpışan motosiklet sürücülerinden biri öldü
Tokat'ta iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tokat'ta iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İsmail Ortatepe (21) idaresindeki 60 ABZ 333 plakalı motosiklet, Tokat-Niksar kara yolu Bakışlı köyü mevkiinde aynı istikamette seyreden arkadaşı Mehmet Aydın'ın (21) kullandığı 60 DF 371 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada her iki motosikletin sürücüsü de yaralandı.
Sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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