Tokat'ta anız yangınında yaklaşık 300 dekar ekili arazi zarar gördü
Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 300 dekar ekili arazide zarar oluştu.
Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 300 dekar ekili arazide zarar oluştu.
İlçeye bağlı Yazıtepe köyü Çatak mevkisinde anız yangını, buğday ekili araziye sıçradı.
Turhal Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylülerin çalışması sonucunda yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 300 dekar ekili alan zarar gördü.
Jandarma, yangınla ilgili çalışma başlattı.
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