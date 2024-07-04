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        Tokat'ta anız yangınında yaklaşık 300 dekar ekili arazi zarar gördü

        Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 300 dekar ekili arazide zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 17:14 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:14
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        Tokat'ta anız yangınında yaklaşık 300 dekar ekili arazi zarar gördü
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 300 dekar ekili arazide zarar oluştu.

        İlçeye bağlı Yazıtepe köyü Çatak mevkisinde anız yangını, buğday ekili araziye sıçradı.

        Turhal Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylülerin çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 300 dekar ekili alan zarar gördü.

        Jandarma, yangınla ilgili çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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