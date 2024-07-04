Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta çıkan örtü yangınında 15 dönüm alan zarar gördü

        Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 19:54 Güncelleme: 04.07.2024 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta çıkan örtü yangınında 15 dönüm alan zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Çayıroluğu köyü kırsalında örtü yangını çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Zile, Turhal ve Tokat Orman İşletme şefliklerine bağlı ekipler sevk edildi.

        Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        'Kilit kapanıyor'
        'Kilit kapanıyor'
        İstanbul'da kilise saldırısında iddianame düzenlendi!
        İstanbul'da kilise saldırısında iddianame düzenlendi!
        İsrail heyeti müzakerelere gidiyor
        İsrail heyeti müzakerelere gidiyor
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"
        Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı

        Benzer Haberler

        Tokat'ta anız yangınında yaklaşık 300 dekar ekili arazi zarar gördü
        Tokat'ta anız yangınında yaklaşık 300 dekar ekili arazi zarar gördü
        Tokat'ta anız yangınında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü
        Tokat'ta anız yangınında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü
        Tokat'ta iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü
        Tokat'ta iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü
        Tokat'ta çarpışan motosiklet sürücülerinden biri öldü
        Tokat'ta çarpışan motosiklet sürücülerinden biri öldü
        Tokat'ta yuvasından düşen leylek yavrusu itfaiye tarafından yerine konuldu
        Tokat'ta yuvasından düşen leylek yavrusu itfaiye tarafından yerine konuldu
        Tokat Kent Konseyi Başkanlığına Selim Çakar seçildi
        Tokat Kent Konseyi Başkanlığına Selim Çakar seçildi