Tokat'ta çıkan örtü yangınında 15 dönüm alan zarar gördü

Alınan bilgiye göre, Çayıroluğu köyü kırsalında örtü yangını çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Zile, Turhal ve Tokat Orman İşletme şefliklerine bağlı ekipler sevk edildi.

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