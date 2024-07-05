Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan S.Ş, U.D, D.U, O.Ö, M.K, N.U, M.Y, K.Y, O.A, B.K, A.T. ve Ö.A.Ö, Tokat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Gözaltındaki 4 zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Tokat'ta 2 Temmuz'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 17 adrese düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.