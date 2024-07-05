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        Turhal'da çöp konteynerleri ilaçlanıp yıkanarak temizleniyor

        Tokat'ın Turhal ilçesinde Belediye ekipleri, şehir genelindeki çöp konteynerlerini düzenli aralıklarla ilaçlayıp yıkanarak temizliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 16:22 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:24
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        Turhal'da çöp konteynerleri ilaçlanıp yıkanarak temizleniyor
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde Belediye ekipleri, şehir genelindeki çöp konteynerlerini düzenli aralıklarla ilaçlayıp yıkanarak temizliyor.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevreye yayabileceği kötü kokuların önüne geçmek ve mikrop ile bakteri oluşumunun engellenmesi amacıyla konteynerleri belirli aralıklarla ilaçlayıp yıkanarak temizliyor.

        Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, temizlik çalışmalarının sadece konteynerlerin içinde bulunan çöplerin alınmasıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda konteynerlerin yerlerinden alınarak temizlendikten sonra yeniden aynı yere konulduğunu belirterek, "Temiz bir çevre, sağlıklı yaşamın temelidir. Bu bilinçle hareket ederek temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, Turhal’da yaşayan herkesin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri. Tüm ekiplerimizle bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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