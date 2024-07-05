Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sağanak etkili oldu
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra başlayan sağanağın ardından dolu yağışı da görüldü.
Yaklaşık yarım saat süren ve yerleri beyaza bürüyen dolu yağışı nedeniyle araçlar ve evlerin çatıları ile ekili araziler zarar gördü, bazı evlerin camları kırıldı.
Sağanak, ilçe merkezinde su taşkınına yol açtı, pek çok ev ve iş yerini su bastı.
İlçede bir süre elektrik kesintisi de yaşandı.
Belediye ekipleri, caddelerde su basan iş yerlerinde çalışma başlattı.
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