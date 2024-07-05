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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sağanak etkili oldu

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 22:49 Güncelleme: 05.07.2024 - 22:49
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sağanak etkili oldu
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede öğleden sonra başlayan sağanağın ardından dolu yağışı da görüldü.

        Yaklaşık yarım saat süren ve yerleri beyaza bürüyen dolu yağışı nedeniyle araçlar ve evlerin çatıları ile ekili araziler zarar gördü, bazı evlerin camları kırıldı.

        Sağanak, ilçe merkezinde su taşkınına yol açtı, pek çok ev ve iş yerini su bastı.

        İlçede bir süre elektrik kesintisi de yaşandı.

        Belediye ekipleri, caddelerde su basan iş yerlerinde çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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