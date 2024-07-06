Tokat'ta odunluğa düşen yıldırım yangına neden oldu
Tokat'ta etkili olan sağanak sırasında odunluğa düşen yıldırım nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tokat'ta etkili olan sağanak sırasında odunluğa düşen yıldırım nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Kocacık köyünde Mustafa Yarım'a ait evin odunluğuna yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonucunda odunluk kullanılamaz hale geldi.
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