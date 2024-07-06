Yeşilyurt'ta sağanak ve dolunun neden olduğu sorunlar gideriliyor

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolunun neden olduğu sorunların giderilmesi için çalışma yürütülüyor.

İlçede dün meydana gelen sağanak ile dolu yağışı nedeniyle meyve ağaçları, ekili araziler zarar gördü.

Pek çok ev ve iş yerini su basmasına, elektrik tellerinin kopmasına, ağaçların devrilmesine, çatıların uçmasına neden olan sağanak ve dolunun ardından Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına başladı.

Ekipler, ulaşımda sorun yaşanmaması için yolları çamurdan temizliyor, devrilen ağaçları ve çatı uçmaları nedeniyle kopan parçaları kaldırıyor.