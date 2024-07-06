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        Yeşilyurt Belediyesinden Merih Demiral ve A Milli Futbol Takımı'na destek

        Yeşilyurt Belediyesi, UEFA'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yapılan Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası verdiği milli futbolcu Merih Demiral ile A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 18:21 Güncelleme: 06.07.2024 - 18:24
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        Yeşilyurt Belediyesinden Merih Demiral ve A Milli Futbol Takımı'na destek
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        Yeşilyurt Belediyesi, UEFA'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yapılan Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası verdiği milli futbolcu Merih Demiral ile A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.

        Yeşilyurt Belediyesi, belediye binasına Merih Demiral'ın posteri ile Türk bayrağı asarak, Merih'e verilen cezaya tepki gösterdi.

        Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, dün yaşanan şiddetli dolu ve sağanak ile fırtına nedeniyle hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Milli takımın Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselmesini coşkuyla kutladıklarını belirten Yılmaz, "Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın attığı golü, içindeki Türklük duygusunun kabararak 'bozkurt' işareti yaparak kutlaması bizleri çok daha mutlu etmiştir. Merih Demiral'ın her zaman yanında olduğumuzu bizler de bozkurt yaparak belirtmek isterim. UEFA'nın milli futbolcumuza haksız yere verdiği 2 maç cezasını şiddetle kınıyorum." dedi.

        Yılmaz, Hollanda ile yapılacak maç için de belediye önüne dev ekran kuracaklarını dile getirerek,"Maçı vatandaşlarımızla birlikte izleyeceğiz. Hollanda ile oynayacağımız maçı da kazanarak inşallah yarı finale adımızı yazdırırız." diye konuştu.

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