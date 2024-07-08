Tokat'ta stajyer avukatlara idari yargılama süreci semineri verildi

Bozkurt, stajyer avukatların bu alanda karşılaşabilecekleri sorunlara karşı yaşanmış örneklere dair emsaller ve uygulanabilecek pratik çözümler konusunda bilgilendirme yaptıklarını belirterek, "Hukukun farklı alanlarında tecrübe kazanmak son derece önemlidir. Genç meslektaşlarıma adalet ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda kendilerini yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunuyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.