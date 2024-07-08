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        Tokat'ta stajyer avukatlara idari yargılama süreci semineri verildi

        Tokat Baro Başkanı Volkan Bozkurt, stajyer avukatlara idari yargılama süreci hakkında bilgilendirme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:23 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:25
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        Tokat'ta stajyer avukatlara idari yargılama süreci semineri verildi
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        Tokat Baro Başkanı Volkan Bozkurt, stajyer avukatlara idari yargılama süreci hakkında bilgilendirme yaptı.

        Tokat Barosu toplantı salonunda düzenlenen seminerde, idari yargılama sürecinin detayları ve önemi anlatıldı.

        Bozkurt, stajyer avukatların bu alanda karşılaşabilecekleri sorunlara karşı yaşanmış örneklere dair emsaller ve uygulanabilecek pratik çözümler konusunda bilgilendirme yaptıklarını belirterek, "Hukukun farklı alanlarında tecrübe kazanmak son derece önemlidir. Genç meslektaşlarıma adalet ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda kendilerini yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunuyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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